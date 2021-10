Il sindaco rieletto parla delle scelte: "Voti alla elezioni non unico criterio"

(LaPresse) Beppe Sala ha presentato a cinque giorni dal voto la giunta del suo secondo mandato da sindaco di Milano dopo la rielezione. “Penso sia equilibrata, io sono contento. In questi casi ci sono sempre discussioni. Se si arriva a decidere in cinque giorni però è ovvio che sono questioni ampiamente gestibili”, ha detto il primo cittadino. “Fare l’assessore è faticoso quindi è importante tirare fuori forze fresche. Non ho scelto esclusivamente in base a classifiche di voti presi. Credo ci sia equilibrio anche tra le forze che mi hanno sostenuto. Cercheremo di fare la prima giunta già mercoledì, per partire a spron battuto”, ha aggiunto Sala.

