Il ministro degli Esteri alla cerimonia di assegnazione di tre borse di studio alla Luiss

(laPresse) “Abbiamo firmato con il Marocco un partenariato strategico, costruito importanti progetti a livello multilaterale, penso al ruolo del Marocco in Libia. Il Marocco ha un ruolo fondamentale nel Mediterraneo e i nostri legami possono crescere di più se leghiamo le giovani generazioni”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio partecipando alla cerimonia di assegnazione di 3 borse di studio Luiss per giovani di nazionalità marocchina, grazie a un progetto in collaborazione interuniversitaria con la Fondazione Med-Or di Leonardo e la Mohammed VI Polytechnic University. Alla cerimonia è presente anche l’ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla.

