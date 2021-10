Consegnate tre borse di studio ad altrettanti studenti marocchini

La diplomazia come ponte di dialogo e di confronto tra l’Italia e l’Africa. È questo il fil rouge del Luiss Diplomatic Forum, appuntamento annuale dell’Ateneo con la rete internazionale dei Diplomatici, delle Istituzioni e delle aziende italiane che operano a livello globale. Al centro del dibattito le opportunità economico-sociali delle relazioni tra l’Italia e l’Africa, le sfide sanitarie e gli aiuti umanitari per sconfiggere il Covid. Ma anche le soluzioni nel campo della ‘higher education’.

Nel Campus di viale Romania ospiti della seconda edizione, oltre a 50 ministri, rappresentanti e delegati di Paesi Africani, la vicedirettrice generale Climate and Natural Resources della FAO Maria Helena Semedo e la viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni. Ad aprire i lavori Paola Severino, vicepresidente dell’Università e Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri.

Tre borse di studio per altrettanti studenti marocchini

La fondazione Med Or consegna poi tre borse di studio per giovani di nazionalità marocchina che, grazie a un progetto di collaborazione interuniversitaria sviluppato con la Fondazione di Leonardo e la Mohammed VI Polytechnic University, già studiano in Luiss. “Siamo orgogliosi di partecipare a un pezzo del vostro percorso. Questo significa mettere un seme nelle nostre relazioni. Questo fa la differenza nella relazione tra Paesi”, commenta il ministro degli Esteri Di Maio, presente alla cerimonia.

“Abbiamo tre giovani che hanno iniziato l’esperienza universitaria alla Luiss in tempi record, lo considero un piccolo miracolo”, confessa il presidente della Fondazione nata a giugno scorso. L’iniziativa rientra in un quadro di cooperazione e amicizia tra Marocco e Italia, in base soprattutto al partenariato strategico firmato dai due paesi nel 2019. “È una tappa importante, un investimento nel futuro e nelle nuove generazioni”, spiega l’ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla.

