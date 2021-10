Così il leader della Lega: "Impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è recato a Palazzo Chigi per vedere il premier Draghi. Sul tavolo le tensioni degli ultimi giorni dopo che i ministri leghisti hanno lasciato il Consiglio dei ministri sulla delega fiscale. L’incontro è durato circa un’ora.

Il segretario del Carroccio ha definito l’incontro molto utile: “Proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana. I giornali scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni”, ha scritto Salvini su Twitter

Un’ora di confronto con il Presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana.

I giornali scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 7, 2021

Draghi nella conferenza stampa dopo la cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi aveva ribadito: “Ho già detto ieri che l’azione di governo non segue il calendario elettorale, lo ribadisco oggi”.

Giuseppe Conte ha commentato così l’incontro di Palazzo Chigi: “Io non posso che sperare che da questo incontro Salvini esca illuminato e possa afferrare una posizione definitiva, in particolare, sulla politica sanitaria, in questo ultimo miglio che stiamo percorrendo per mettere in sicurezza il Paese”, ha detto intervistato da L’Aria che tira su La7.

Sul colloquio Salvini-Draghi si è espresso anche il segretario del Pd, Enrico Letta: “È sempre il solito film. Salvini racconta al paese una storia, poi va a Palazzo a Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra un a grande novità”. “Ormai è anche stancante commentare questo teatrino”, ha continuato Letta aggiungendo: Salvini è un problema per la maggioranza? “Credo che sia un problema per la Lega”.

