Il vincitore delle Regionali: "Dimostrerò che quello che ho detto lo farò"

(LaPresse) – Roberto Occhiuto festeggia la vittoria alle regionali in Calabria al primo turno ma guarda già ai primi impegni da governatore. “Dimostrerò che quello che ho detto il nuovo governo regionale lo farà. Ho detto che mi sarei impegnato perché il governo potesse restituire la sanità ai calabresi e chiederò al governo di farlo mettendo fine al commissariamento oppure nominando come commissario il presidente della Regione e poi faremo un grande investimento nell’assistenza territoriale, nella riorganizzazione degli ospedali, nell’emergenza perché è incivile una regione che non riesce a curare i propri cittadini”, ha detto l’ex capogruppo di Forza Italia alla Camera. “La candidatura alla regione per me non era un trampolino di lancio, sul trampolino c’ero già, mi gioco tutto e vinco se riesco a cambiare la regione e lo farò” , ha sottolineato poi Occhiuto.

