Il candidato di centrodestra al ballottaggio con Lo Russo: "Ora dobbiamo convincere gli astenuti"

(LaPresse) – Il centrodestra con Paolo Damilano andrà al ballottaggio con lo sfidante del centrosinistra Stefano Lo Russo del Pd a Torino. “Abbiamo raggiunto un risultato storico per la città” – ha detto il Damilano commentando le proiezioni – il centrodestra va al ballottaggio ed è un dato rilevante. Dobbiamo lavorare in questi 15 giorni perché c’è stato un grande astensionismo. Dovremo lavorare su questo per riportare un maggior numero di persone a votare per il nostro programma e le nostre idee”.

