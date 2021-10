La sindaca uscente non si è ricandidata: "Il dato principale è l'astensionismo"

(LaPresse) “Il principale dato che salta all’occhio è sicuramente l’astensionismo. Riguarda non solo Torino ma tutte le città. Evidentemente anche la mia forza politica non è riuscita a mobilitare al voto la parte di popolazione che si sente ai margini”. Così la sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino, in conferenza stampa. Il risultato delle elezioni Comunali a Torino “è in linea con quello che avevamo stimato, alla luce delle vicissitudini della nostra forza politica a livello locale e nazionale. Ci prenderemo tutto il tempo per analizzare anche in modo critico i dati definitivi. Questi dati ribadiscono quanto sia importante il percorso iniziato da Giuseppe Conte ed è evidente che non si possono vedere in questo risultato gli effetti del nuovo Movimento”, ha aggiunto Appendino. “Andrò a votare al ballottaggio sicuramente. Spero di poterlo fare al mio seggio e non in un seggio speciale a causa della mia scadenza legata alla gravidanza. E non darò indicazioni di voto”.

