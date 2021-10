La sindaca uscente: "Non darò indicazioni voto, i cittadini non sono mandrie da spostare"

“Dopo cinque anni di attacchi violentissimi e spesso purtroppo anche personali, a cui pochi avrebbero resistito, ho ottenuto poco meno di quanto hanno totalizzato le corazzate del centrodestra e del centrosinistra e questo è un dato da tenere in conto. Abbiamo ottenuto un risultato importante che dà voce a tantissime persone che hanno creduto in me e nel lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Abbiamo gettato le basi per far risorgere Roma”. Lo ha detto in conferenza stampa Virginia Raggi, sindaca uscente di Roma. “Mi sono accollata la parte più difficile del lavoro e l’ho fatto convintamente. Adesso chi viene dopo non ha più scuse per non lavorare bene. Noi vigileremo”, ha aggiunto Raggi. “Il mio cuore e il mio pensiero va agli ultimi, ai più fragili, alle periferie che sono state oggetto di passerelle elettorali in questi ultimi giorni. Mi auguro davvero che il nuovo sindaco mantenga le promesse fatte e non le abbandoni. Ai romani dico che sono e resto al loro fianco”, ha proseguito la sindaca uscente. “Ringrazio gli esponenti della società civile che hanno lavorato con me, alcuni parlamentari, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte che ci hanno messo la faccia. Non darò indicazioni di voto. Il voto è libero, i voti non sono pacchetti da spostare e i cittadini non sono mandrie da portare al pascolo. L’ho detto e lo ripeto: Roma prima di tutto. Noi andremo avanti con coraggio e a testa alta”.

