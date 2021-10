Il leader M5S: "Le difficoltà del Centrodestra fanno ben sperare per il futuro"

“Non è affatto facile. Credo che Virgina Raggi abbia pagato gli attacchi di cinque anni. È stata attaccata in lungo e in largo. Ha dimostrato di avere grandissima forza, grandissimo carattere”. Lo ha dichiarato il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivato a Napoli per congratularsi con il nuovo sindaco, Gaetano Manfredi, appoggiato da Pd e Cinque Stelle. “Per certi versi, il suo progetto di governo, così come si è dipanato, è stato forse difficile anche da comunicare, perché aveva ereditato una situazione molto diffcile. E queste sono cose che, alla fine, hanno pesato perché, se sei sotto attacchi a destra e a manca, riesci più difficilmente a far comprendere il grandissimo lavoro, spesso non visibile, che hai fatto”, ha spiegato Conte, che poi ha aggiunto: “Il Centrodestra, che appariva avvantaggiato in partenza, di fatto ha dimostrato tante difficoltà. Questo ci fa ben sperare nel futuro. Se riusciamo a coltivare questo costante dialogo, nel rispetto delle reciproche autonomie, possiamo essere molto competitivi in prospettiva sia nelle realtà territoriali sia, immagino, alle elezioni politiche”.

