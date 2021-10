Il 'Patto per Napoli' manda il candidato giallorosso a Palazzo San Giacomo senza ballottaggio

Gaetano Manfredi, candidato sindaco del centrosinistra Pd-M5S vince al primo turno e straccia il suo competitor del centrodestra, Catello Maresca. Manfredi, con lo spoglio ancora in corso, si aggira intorno al 65%, Maresca al 21%. Distanti gli altri candidati: Antonio Bassolino al 7%, Alessandra Clemente al 5%. “Grazie a Napoli e ai napoletani. Il successo di oggi è un voto che ha premiato la mia candidatura, la coalizione, i tanti candidati nelle nostre liste, i presidenti delle municipalità. È stato il risultato più alto d’Italia”, commenta Manfredi, dopo la vittoria.

“Rappresenta per noi una grandissima responsabilità – aggiunge – c’è grande gioia. Il nostro impegno, messo in campo, con forza rispetto al nostro programma. Qualcuno ha pensato che non fossi adatto perché ho un profilo troppo serio, ma Napoli è una città seria anche se con un’anima popolare, fatta di creatività. Ma l’ossatura burocratica dello Stato del nostro Paese è fatta dai napoletani. Di fronte a noi c’è una grande sfida. Ereditiamo una città in difficoltà, con un grande debito e una struttura amministrativa sfasciata”. Accanto a Manfredi in conferenza stampa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano.

A #Napoli con Gaetano Manfredi un risultato davvero straordinario. In questo nuovo corso il Movimento 5 Stelle guarda a nuove sinergie sulla base di programmi condivisi e progetti concreti. Buon lavoro al nuovo sindaco @GaeManfredi! pic.twitter.com/BlXPiTPzkJ — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 4, 2021

Dalla vittoria dell’ex rettore viene fuori un dato politico di rilevanza nazionale: ovvero l’esperimento riuscito, così come a Bologna, dell’alleanza tra il Partito democratico e del Movimento 5 Stelle. Il ‘Patto per Napoli’ ha portato a Palazzo San Giacomo Manfredi senza passare dal ballottaggio, con dati che hanno superato le più rosee aspettative. “Conte l’ho sentito – ha detto Manfredi -, è contento del risultato e questo mi fa piacere. È sempre stato vicino al nostro progetto politico e alla mia candidatura, insieme a tutti faremo un grande lavoro”. “Napoli e la Campania saranno seduti ai tavoli istituzionali con forza e coesione – rimarca il nuovo sindaco -, è finito il tempo della Napoli dimenticata o si mette da parte perché si considera una città inaffidabile e senza reputazione. Lo faremo insieme e costruiremo un futuro per i napoletani e un grande futuro per l’Italia”.

Dal canto suo, Maresca promette ‘battaglia’ di opposizione dagli scranni del Consiglio comunale: “il progetto Maresca va avanti – spiega – con la solidità di un impegno istituzionale in Consiglio e anche fuori, nella città. Ho iniziato un percorso credo di averlo iniziato nel migliore dei modi. Il risultato di un votante su 4 che ha scelto Maresca ci spinge ad andare avanti, unitamente a un altro dato, quello di dover rappresentare anche il 53% dei non votanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata