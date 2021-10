Il leader della Lega: "Facciamo tesoro degli errori, Torino e Roma ballottaggi aperti"

(LaPresse) – “Il primo commento è sull’affluenza, una sconfitta per tutti: occorre essere più concreti sulla vita reale, non possiamo perdere tempo in polemica politica”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, sul risultato delle elezioni amministrative. “Torino e Roma sono ballottaggi aperti” ha sottolineato il leader del Carroccio.”Facciamo tesoro degli errori,l ‘anno prossimo votano 25 capoluoghi – città importanti da Genova a Palermo, da Monza a Lecce – il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile entro il mese di novembre per avere 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo” ha poi aggiunto.

