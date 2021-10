Affluenza definitiva al 54.69%. In Calabria Occhiuto verso la vittoria. Alle suppletive Letta in vantaggio a Siena

Chiusi i seggi in tutta Italia: 12 milioni di italiani erano chiamati per il rinnovo di sindaco e consigli comunali in 1.192 città. Alle urne anche per le suppletive e le Regionali in Calabria. E’ inizato lo spoglio. L’affluenza definitiva secondo i dati del Viminale è al 54.69%.

– Con 191 sezioni scrutinate sul totale di 292 del collegio uninominale Toscana 12 per la Camera, il segretario del Pd Enrico Letta ha ottenuto il 49,34% delle preferenze . Il candidato del centrodestra, Tommaso Marrocchhesi Marzi, è al 39,36% con 3.059 voti. Molto più distanziati gli altri 5 candidati.

A votare per il nuovo sindaco erano anche grandi città: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Questi i risultati nelle città principali secondo le proiezioni Rai.

ROMA

Gualtieri (centrosinistra) 26,9 %

Michetti (centrodestra) 30,6%

Raggi (M5S) 18,9%

Calenda (Azione) 18,6%

MILANO

Sala (centrosinistra) 57,4%

Bernardo (centrodestra) 32,1%

TORINO

Lo Russo (centrosinistra)43,5%

Damilano (centrodestra) 38,6%

Sganga (M5S) 8,7%

NAPOLI

Manfredi (centrosinistra) 62,9%

Maresca (centrodestra) 22,2 %

BOLOGNA

Lepore (centrosinistra) 62,6%

Battistini (centrodestra) 31,3%

TRIESTE

Dipiazza (centrodestra) 46,8%

Russo (centrosinistra) 30,0%

REGIONALI IN CALABRIA

Occhiuto (centrodestra) 55,0%

Bruni (centrosinistra) 25,6%

De Magistris 17,4%

