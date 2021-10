I dati raccolti dal Viminale in tutti i 1.153 comuni al voto. Nel turno precedente aveva votato il 17,74% ma i seggi erano aperti un giorno solo

ORE 12.00 – Alle 12 di domenica 3 ottobre l’affluenza alle urne in Italia è del 13,7%, secondo i dati raccolti dal Viminale sulla base di 547 comuni sui 1.153. Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 17,99%. AGGIORNAMENTO: Alle ore 12 ha votato per le Amministrative il 12,67% degli aventi diritto. Il dato, diffuso dal Viminale, è definitivo e riguarda i 1.153 Comuni chiamati al voto. Nel turno precedente, alla stessa ora ma con le urne aperte un solo giorno, aveva votato il 17,74%.

L’affluenza a Torino alle 12

La rilevazione alle 12 sull’affluenza al voto per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli delle Circoscrizioni di Torino è stata del 9,62%. Nelle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 (che si sono svolte in un’unica giornata) l’affluenza al voto per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli delle Circoscrizioni alla stessa ora era stata del 14,06%. Le urne sono aperte domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7 alle 15. Lunedì alle 15, concluse le votazioni, dopo la rilevazione dei votanti definitivi, inizieranno le operazioni di scrutinio per l’elezione del Sindaco. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre. La prossima rilevazione sarà alle 19.

L’affluenza a Roma alle 12

E’ dell’11,01% l’affluenza alle ore 12 per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Milano.Nel Municipio 1, si registra l’affluenza più bassa: 9,52%. Nel Municipio 4, invece, l’affluenza maggiore con una percentuale dell’11,6%.

La’ffluenza a Napoli alle 12

Affluenza alle ore 12 per quanto riguarda il Comune di Napoli: 884 sezioni su 884, l’affluenza segna il 10,18 %. Alle scorse elezioni comunali nel 2016 (884 sezioni su 884) l’affluenza alle 12 era del 15,17 %, anche se le elezioni si svolsero nell’arco di una sola giornata.

