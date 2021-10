Dodici milioni di italiani al voto in oltre mille comuni

Da Roma a Milano, da Napoli a Torino, oggi si vota in oltre mille comuni italiani per le amministrative e in Calabria per le Regionali. Il fotoracconto dei politici al voto: Virginia Raggi, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Nicola Zingaretti, Beppe Sala e tanti altri alle urne domenica. Si vota anche lunedì fino alle 15.

