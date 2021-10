Il sottosegretario per gli Affari Esteri da Expo Dubai

(LaPresse) – “Di Salvini ero molto stupito dalla parabola ascendente, non sono stupido della parabola discendente”. Così il sottosegretario per gli Affari Esteri e segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova in visita al Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. “Il caso Morisi svela la doppia verità, sono colpito e non infierisco sulla vicenda personale. Il problema non è che Morisi abbia fatto dei festini, o che abbia avuto relazioni omosessuali con ragazzi rumeni e consumi sostanze stupefacenti. Il problema è la doppia morale che Morisi e la Lega hanno sostenuto fino ad oggi contro persone che magari vogliono vivere liberamente la propria omosessualità”, ha concluso Della Vedova

