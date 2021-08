Il segretario di +Europa a Milano: "Scuole? Garantire corso regolare in presenza"

“Sulla riapertura delle scuole ci muoviamo in terra incognita, l’obbiettivo è di garantire che le scuole abbiano un corso regolare con la presenza in classe degli studenti. Il Green pass è uno strumento decisivo per questo”, così il segretario di +Europa Benedetto della Vedova, intervenuto a Milano. “Per questo, io penso che sbaglino coloro – a partire dal leader della CGIL Landini – che, anziché dire che il Green Pass è a tutela della libertà e della salute di tutti i lavoratori, dovrebbe con noi sostenere questo anziché accarezzare i No Vax”, ha aggiunto Della Vedova.

