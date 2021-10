Il leader della Lega a margine di un appuntamento elettorale: "Ci saranno ballottaggi ovunque"

(LaPresse) “Io sono sicuro che andremo bene, che la Lega andrà molto bene”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale, a chi gli chiedeva se teme una debacle a Milano, visto il rientro nel capoluogo lombardo dopo l’inizio di giornata a Roma e la chiusura della campagna elettorale in Calabria. “Io sono entusiasta di Luca Bernardo e della lista Lega che non è mai stata così forte. Ringrazio ad uno ad uno i candidati della Lega in Comune e nei municipi”, ha aggiunto il numero uno del Carroccio, secondo il quale si andrà “ovunque ai ballottaggi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata