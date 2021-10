Lo ha detto il leader del M5S a Napoli

(LaPresse) “Dopo le elezioni parleremo: c’è un lavoro, un dialogo con il Pd in particolare con le forze progressiste, dobbiamo lavorare a questa traiettoria politica, però tempo al tempo”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale del Movimento. “Queste elezioni sono condizionate anche da tante realtà locali – aggiunge Conte -. Direi che la traiettoria complessiva non può essere compromessa è molto chiara è un test, dal quale ci aspettiamo un incoraggiamento, segnali di grande risveglio nel campo progressista”

