ll leader della Lega a margine di un appuntamento elettorale a Milano sul reportage sui presunti fondi neri

(LaPresse) “Non ho visto l’inchiesta” di Fanpage. “Non fatemi giudicare cose che non conosco”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Milano, rispondendo a una domanda sull’inchiesta di Fanpage con al centro Fratelli d’Italia. “Io non voglio fare il guardone e non commento i guardoni. I guardoni non mi interessano”, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se la Lega può ‘rosicchiare’ qualche voto da Fratelli d’Italia, Salvini ha risposto: “No, lo sciacallaggio non è uno sport che mi piace, lo lascio a sinistra”

