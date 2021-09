Così il governatore della Campania a margine di un'iniziativa elettorale

(LaPresse) “Credo che il governo nazionale debba stare attento a non illudersi che la centralizzazione degli interventi possa accelerare, è esattamente il contrario. A livello nazionale non saranno in grado di gestire 200 miliardi di euro. Quindi Comuni e Regioni pienamente impegnati nei programmi di realizzazione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una passeggiata a Chiaia con il candidato sindaco di Napoli del centrosinistra Pd-M5S, Gaetano Manfredi, parlando del Pnrr.

