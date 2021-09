Il leader del Carroccio a margine di un'iniziativa elettorale a Torino

(LaPresse) “Gli italiani alla Lega chiedono di non aumentare le tasse, e su questo la Lega chiede di non aumentare l’Imu”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un’iniziativa elettorale a Torino. “Poi oggi ho sentito la ministra Lamorgese che dopo mesi ha detto son pronta al confronto – ha detto ancora il leader del Carroccio – Qualche consiglio sono in grado di darglielo”.

