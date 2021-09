Così la leader di FdI a margine di un evento elettorale a Roma a sostegno di Enrico Michetti

(LaPresse) “Non mi ha ferito Giorgetti ma mi lascia perplessa. Questo fatto di considerare Calenda un candidato adeguato francamente per una persona che fa il ministro dello Sviluppo Economico dovrebbe sapere come ha gestito una serie di dossier in maniera fallimentare. La derubrico come una uscita infelice. Non è un tema che mi interessa”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine della iniziativa elettorale a Roma a sostegno di Enrico Michetti.

