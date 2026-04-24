Figc, Abodi: "Abete e Malagò? Incontro con me andava chiesto prima"

(LaPresse) “Sono sempre pronto a incontrare i possibili candidati, certo sarebbe stato meglio chiedere prima questo incontro”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della firma della dichiarazione di intenti per combattere l’antisemitismo, rispondendo a chi gli chiede se si aspettava un incontro con Malagò e Abete, i due possibili candidati alla presidenza della Figc. “Non mi ha indispettito, ma sarebbe una forma di rispetto opportuna. Mi rincresce che qualcuno abbia pensato alle ipotesi elettive prima del risultato del campo. Io fino all’ultimo rigore ho pregato di andare ai Mondiali”. In merito alla bozza di decreto legge circolata di FdI del senatore Paolo Marchesci che ipotizza il commissariamento della Federcalcio ha aggiunto: “È un percorso parlamentare che va rispettato. Ci confronteremo in settimana in commissione come abbiamo già fatto in queste settimane. Noi sappiamo di dover fare e voler fare qualcosa nell’immediatezza per quelle che sono le nostre titolarità. Non penso a prenderne di nuove”.