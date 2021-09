Il presidente dei Cinque Stelle: "Confidiamo di andare al ballottaggio"

“Noi avevamo la possibilità di fare un’alleanza. Con grande disponibilità ci siamo seduti al tavolo e avevamo trovato anche un candidato autorevolissimo. Il Pd locale ha fatto un’altra scelta e se ne assume la responsabilità. I cittadini non sono pacchi postali che spostiamo da una parte all’altra in fase di ballottaggio. Noi andiamo orgogliosamente da soli”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine di un comizio a Torino per sostenere la candidata sindaca Valentina Sganga. “Noi – aggiunge – confidiamo di andare al ballottaggio, se non dovessimo andare gli elettori del M5S valuteranno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata