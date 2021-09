Così il sindaco a margine della presentazione della targa in memoria di Carla Fracci

(LaPresse) “A Milano la destra c’è, c’è un elettorato conservatore di centrodestra, è un elettorato a cui mi rivolgo perché esiste ed è nelle regole democratiche il voto disgiunto”. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della targa in memoria di Carla Fracci. “Un sindaco te lo tieni per cinque anni e i prossimi saranno gli anni dell’occasione di rilancio e dei fondi del Pnrr. Servono persone competenti, per questo dico agli elettori del centrodestra esiste il voto disgiunto. Pensateci“, ha concluso Sala.

