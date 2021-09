Il presidente dei Cinque Stelle: "Un premio per le forze progressiste"

“La pandemia ci ha fatto toccare con mano che le politiche sovraniste, quelle che rivendicano la tutela degli interessi nazionali ripiegandosi su se stesse e non cercando risposte forti nel segno della solidarietà europea e internazionale non portano da nessuna parte. Quindi non mi meraviglia che in Germania ci sia stato un premio per le forze progressiste europeiste. E soprattutto mi fa piacere che da queste forze vengano fuori temi come il salario minimo, il contrasto a tutte le diseguaglianze, transizione ecologica. Sono i pilastri dell’azione politica del M5S”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine di un comizio a Torino per sostenere la candidata sindaca Valentina Sganga, commentando i risultati delle elezioni in Germania.

