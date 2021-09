Il Carroccio ha concluso la sua campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Michetti

Non proprio un bagno di folla per la chiusura della campagna elettorale della Lega a Roma a sostegno di Enrico Michetti. I presenti però credono nella trasformazione della Lega passata da “Roma Ladrona” a “Roma torna Capitale”. Roma Ladrona è stato un spot inizia, una provocazione”, spiega una sostenitrice del Carroccio. In molti identificano in Salvini il cambiamento delle Lega: “Bossi parlava di dividere l’Italia mentre Salvini vuole unirla. E’ un nuovo Garibaldi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata