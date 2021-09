Lo ha detto il leader del M5S a margine di un incontro a Napoli

(LaPresse) “Il Reddito di cittdinanza non è in discussione”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Napoli. “Noi stessi come M5S vogliamo renderla ancora più efficace, perché sicuramente possiamo incrociare meglio la domanda con l’offerta, dobbiamo coinvolgere più efficacemente i comuni, per quanto riguarda i progetti utili per la collettività”. “Gli stessi percettori di Reddito di cittadinanza ci chiedono dignità sociale, vogliono essere coinvolti”, ha aggiunto. “Rincorrere i cambiamenti di idea di chi prima dice una cosa e di chi oggi cambia idea e dice il contrario è un po’ difficile. Puntiamo dritti e poi gli altri comprenderanno che sono misure necessarie”.

