Il leader della Lega alla chiusura della campagna elettorale a Roma smentisce divisioni

(LaPresse) Il “partito di Draghi” non esiste per Matteo Salvini. “Io sono segretario della Lega, non mi iscrivo a partiti che non esistono, ne riparleremo nel 2023“, ha detto il leader della Lega, parlando a Tor Bella Monaca, alla chiusura della campagna elettorale con il candidato sindaco Enrico Michetti. Il numero uno del Carroccio smentisce divisioni sia nel Centrodestra che all’interno del suo stesso partito: “Siamo uniti, piaccia o non piaccia c’è una Lega”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata