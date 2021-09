Così il leader del Movimento Cinque Stelle, in tour elettorale a Napoli

(LaPresse) – “Il Paese ha bisogno di un patto sociale ed economico che lo faccia ripartire in modo robusto”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, in tour elettorale a Napoli in vista delle prossime elezioni amministrative. “Le forze politiche dimostrino responsabilità” ha aggiunto Conte.

