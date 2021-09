La leader di Fdi a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco Paolo Damilano

(LaPresse) -“Ci crediamo assolutamente, mi pare che le cose stiano andando abbastanza bene. Questa é una città che ha sperimentato sia l’immobilismo dei 5 stelle sia il sistema di potere della sinistra e oggi ha l’occasione di sperimentare una cosa che non ha mai sperimentato, e cioè la visione e la concretezza del centrodestra”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a Torino, a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco Paolo Damilano in piazza Castello. “Siamo convinti di essere assolutamente in partita. E saremo qui fino alla fine della campagna elettorale e oltre”, ha aggiunto.

