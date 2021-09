La leader di Fdi: "Ma il Governo non sta facendo abbastanza"

(LaPresse) – “Il patto col mondo produttivo é una cosa intelligente da chiedere. Non siamo in un tempo in cui possiamo pensare di metterci uno contro l’altro, di replicare schemi del passato tra i lavoratori e i datori di lavoro. È un momento in cui siamo tutti di fronte a una tempesta ed è giusto ragionare per costruire insieme”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a Torino, a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco Paolo Damilano in piazza Castello, parlando del discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi questa mattina in Confindustria. “Mi è dispiaciuto che non abbia parlato abbastanza dell’attuale situazione e abbia raccontato con molto trionfalismo, ma bisogna ricordare che abbiamo visto 400mila imprese chiudere solo nel campo dei servizi e perso un milione di posti di lavoro. Secondo me il governo non sta facendo abbastanza per garantire la continuità di queste aziende”, ha aggiunto.

