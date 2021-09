Il leader della Lega: "Chiedo di unire le forze ma non impongo le cose controvoglia"

(LaPresse) – “Per quello che riguarda la Federazione io l’ho proposta nella primavera scorsa, siamo a settembre. Mi sembra chiaro che qualcuno non la voglia”, così il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Milano. “Io le cose controvoglia non le impongo a nessuno, non impongo il vaccino figuriamoci un’operazione politica”.

