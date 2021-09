Così il segretario del Pd a Napoli in compagnia del candidato sindaco di centrosinistra Gaetano Manfredi

(LaPresse) “Io sono convinto che a queste elezioni amministrative si deve votare per i candidati sindaci. Noi abbiamo messo in campo le candidature migliori, sia per i sindaci sia per le Regioni”. Lo ha dichiarato il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a Napoli per un tour elettorale tra le strade del centro storico a sostegno di Gaetano Manfredi, candidato sindaco della coalizione di Centrosinistra. I due hanno percorso via dei Tribunali, fermandosi a visitare il Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, per poi spostarsi in vico Santa Luciella, con annessa visita alla Chiesa Museo di Santa Luciella ai Librai. “Credo che Napoli non possa accettare di vedere il proprio futuro appaltato a Salvini e al salvinismo, perché vorrebbe dire inginocchiarsi a una logica alla quale, credo, i napoletani non si sono mai inginocchati in vita loro”, ha puntualizzato Letta. “L’orgoglio dei napoletani è l’orgoglio che porterà Gaetano Manfredi sindaco”.

