Il candidato sindaco del centrodestra in visita a Galleria Vittorio Emanuele

(LaPresse) “Concluderemo la campagna elettorale con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, e Maurizio Lupi”, così Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, parlando con i giornalisti a margine di una visita in Galleria Vittorio Emanuele. “I milanesi intanto hanno un piccolo grande problema. Il 47% di loro non sa che il 3-4 ottobre si vota. Per di più il 45% dei sostenitori di Sala sono comunque insoddisfatti del sindaco uscente”, ha concluso Bernardo.

