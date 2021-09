Draghi vede i capidelegazione e poi le Regioni prima del Cdm sull'estensione del passaporto vaccinale ai lavoratori. Prezzi calmierati per i test fino al 31/12

È iniziata a palazzo Chigi la cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti di maggioranza sull’estensione del Green pass ai lavoratori.

Alla riunione partecipano per il Pd il ministro della Cultura Dario Franceschini, il titolare dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca’ (M5S), la ministra degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini (Fi), il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega) , la titolare per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (Iv) e il ministro della Salute Roberto Speranza (Leu).

Si terrà alle 16.30 la cabina di regia tra il governo, le Regioni, Anci e Upi sul nuovo decreto green pass che sarà all’esame del consiglio dei ministri convocato alle 16.

Da quanto trapela i tamponi gratis saranno disponbili solo per chi non può vaccinarsi. Prezzi calmierati per i tamponi fino al 31 dicembre. In particolare il costo dovrebbe essere di 8 euro per gli under 18 e di 15 per tutti gli altri. Anche per i parlamentari e i componenti di tutti gli organi amministrativi ed eletti, a partire dal 15 ottobre, sarà valido l’obbligo del Green pass. È quanto dovrebbe prevedere il dl di estensione del passaporto vaccinale che approderà in Cdm oggi pomeriggio, secondo quanto si apprende al termine della cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo.

