La presidente della Commissione: "Nuovo piano sanitario da 50 miliardi, 400 milioni di certificati in tutta l'Unione"

Ursula von der Leyen parla presenta davanti alla plenaria di Strasburgo il suo discorso sullo stato dell’Unione. Nella sede del Parlamento europeo presenti non solo i commissari, ma anche la campionessa paralimpica italiana Bebe Vio, con cui la presidente della Commissione ha scambiato alcune parole prima dell’inizio del suo intervento. Assente perché indisposto il presidente dell’Europarlamento David Sassoli.

Pandemia,”L’Europa ha avuto un’anima”

“Questo è stato un periodo di ricerca dell’anima, le persone stanno rivalutando e rivedendo le loro vite. Se ripenso a quest’anno appena passato vedo una forte anima in tutto quello che facciamo. E’ stato Schuman ad affermare che l’Europa ha bisogno di un’anima. L’Ue ha dato vita a queste parole negli ultimi 12 mesi”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo.

Von der Leyen: “Nuova missione sanitaria contro pandemia, 50 mld”

“Propongo una nuova missione di preparazione sanitaria che dovrebbe essere sostenuta da un investimento Team Eurpeo di 50 miliardi di euro entro il 2027 per garantire che nessun virus trasformi un epidemia locale in una pandemia mondiale”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo.

Covid, von der Leyen: “400 mln certificati, Ue tra leader mondiali vaccinazioni”

“Oggi sono stati creati 400 milioni di certificati Covid in tutta Europa”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo. “Oggi, nonostante le critiche, l’Ue – aggiunge la presidente della Commissione – è tra i leader mondiali nella vaccinazione. Oltre il 79% popolazione è vaccinata completamente, abbiamo consegnato oltre 700 milioni di dosi al resto del mondo, oltre 30 paesi, e siamo l’unica regione del mondo a non aver fatto questo”.

L’economia: “Crescita zona euro supera Cina e Usa nell’ultimo trimestre”

“La crescita nella zona euro ha superato sia la Cina sia gli Usa nell’ultimo trimestre”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo. 19 paesi torneranno a livelli pre-pandemia entro il 2021, il resto entro il 2022″. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo.

Lotta all’evasione

“Continueremo a lottare contro le evasioni e le frodi. Proporremo un progetto di legge contro i profitti dissimulati da aziende di comodo, e faremo di tutto per siglare l’accordo storico Ocse sulle multinazionali. E’ una questione di equità”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo.

Scarsità di semiconduttori: “Sui chip dipendiamo da Asia”

“C’è scarsità di semiconduttori. Al momento dipendiamo da chip prodotti in Asia, presenteremo un nuovo atto europeo dei chip. Dobbiamo avere una produzione di punta di semiconduttori”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo.

Clima: “Impegni 2030 non bastano, più fondi biodiversità”

“Bisogna fare di più a Glasglow, perché gli impegni di riduzione entro il 2030 non bastano. La relazione dell’Iccp non lascia margine ai dubbi. Se il patto verde europeo ha un anima è il nuovo Bauhaus europeo. Qualcosa sta cambiando: siamo la prima economia ad aver presentato una relazione dettagliata. Ue raddoppierà finanziamenti esterni per biodiversità”.

