L'iniziativa simbolica in Corso Buenos Aires scatena un battibecco

(LaPresse) Martelli per abbattere simbolicamente la pista ciclabile. È questa l’iniziativa dei candidati di Fratelli d’Italia tenutasi in Corso Buenos Aires a Milano. “È un intervento strampalato per dare immagine a una giunta che ormai la stava perdendo da tutte le parti”, spiega Maurizio Gussoni candidato presidente per la Circoscrizione 3. Gussoni è stato poi protagonista di un battibecco con un rider che lamentandosi della pista ciclabile occupata ha chiesto in dialetto milanese: “Chi è ‘sto qui?”. Colorita la risposta del candidato Gussoni che ha ribattuto “Quello che ti rompe il culo”.

