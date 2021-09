Così la ministra per il Sud a margine dell'all'inaugurazione del 'Green Symposium'

“Intanto siamo in attesa della pronuncia da parte del Consiglio di Stato, io confido nel Consiglio di Stato nel vedere riammesse le liste a sostegno di Maresca”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e per la Coesione territoriale, intervenuto a Pietrarsa, a Napoli, all’inaugurazione del ‘Green Symposium’. “Sicuramente è un episodio spiacevole – aggiunge – e mi auguro che si possa concludere nel migliore dei modi, non solo per il centrodestra, non solo per Maresca, per la nostra coalizione ma anche per i cittadini napoletani che hanno diritto di esprimere il loro voto magari anche a favore di quei candidati che sono stati esclusi per ragioni burocratiche”.

