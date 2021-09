Il governatore della Campania: "useremo tamponi salivari per monitorare"

Per la scuola “credo che la Campania è pronta a ripartire in sicurezza se facciamo un ulteriore sforzo per vaccinare la popolazione studentesca. Abbiamo una situazione assolutamente eccellente per quanto riguarda il personale scolastico, docente e non, dobbiamo fare ancora uno sforzo per vaccinare i ragazzi, perchè questo è l’elemento che ci dà il massimo della tranquillità. Non avendo completato il piano, utilizzeremo al massimo le classi sentinella, ovvero il tampone salivare che dovremo fare per controllare l’evoluzione. Ma siamo abbastanza fiduciosi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa sul trasporto pubblico a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata