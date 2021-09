Il deputato pentastellato sostiene la candidatura della sindaca di Roma

“Il fatto che io non condivida molte scelte del Movimento Cinque Stelle in ambito nazionale non significa che io non sostenga Virginia Raggi in questa candidatura”. Parla così Alessandro Di Battista a sostegno della candidatura dell’attuale sindaca di Roma, all’apertura ufficiale della campagna elettorale della lista ‘Roma ecologista’. “Vorrei sapere quale opera pubblica portata avanti da Virginia Raggi ha causato uno sperpero di denaro pubblico. Vorrei sapere quale suo progetto di legge ha colpito la collettività”, ha detto l’ex deputato del M5s.

