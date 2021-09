Frecciata del leader del Movimento Cinque Stelle al Carroccio

“Invito la Lega che è al Governo a chiarire la sua posizione sulla campagna vaccinale, io non l’ho ancora capita”, così Giuseppe Conte leader del M5S in visita a Milano per sostenere la candidata sindaco Layla Pavone. “I parlamentari che sono a Roma non l’hanno ancora capita perché si cambia continuamente posizione, credo che neanche gli italiani l’abbiano compresa”, ha concluso Conte

