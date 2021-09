Il governatore del Lazio a sostegno di Gualtieri: "Roma non è destinata ad essere solo la città delle emergenze"

(LaPresse) – “Questa campagna elettorale parte dalle strade, dalla capacità di capire che questa città soffre e non se lo merita e che si può cambiare pagina. Bisogna convincere le persone sulla speranza di rimettersi in piedi. Non è vero che è destinata ad essere solo la città delle emergenze. Io penso che questo sarà il messaggio che darà a Roma finalmente un grande sindaco come Gualtieri”. Anche Nicola Zingaretti, come il candidato sindaco a Roma Roberto Gualtieri fa appello al voto utile dei romani per sconfiggere Virginia Raggi

