Il Carroccio vota contro l'obbligo della certificazione verde. Letta: "Situazione intollerabile"

Tornano tensioni in maggioranza: scontro tra Pd e Lega dopo che il Carroccio, con Claudio Borghi, ha votato in commissione l’abolizione dell’obbligo del green pass, insieme a Fratelli d’Italia e ad alcuni fuoriusciti del M5S. Il segretario dem Letta all’attacco: ‘La situazione è intollerabile. Stigmatizzo quel voto, proprio oggi. Una scelta che pone la Lega fuori della maggioranza”. Immediata le replica della Lega di Matteo Salvini “E’ Letta fuori dal mondo!’ Se lo Stato impone il Green pass, garantisca anche tamponi rapidi e gratuiti per tutti’. Da Nord a Sud flop totale per le manifestazioni, indette per ieri, contro il certificato.

