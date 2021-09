Il presidente del Consiglio in conferenza stampa condanna le violenze

(LaPresse) “Voglio esprimere la mia piena solidarietà a chi è stato vittima di aggressioni nel corso di queste manifestazioni no vax, no pass. Si tratta di Violenza particolarmente odiosa, vigliacca, nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea nella lotta alla pandemia “. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

