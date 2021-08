Così la vicepresidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

“Bene l’audizione del Ministro della Difesa al Copasir”. Lo afferma Federica Dieni vicepresidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che ha voluto ringraziare il comparto militare, rappresentato dal Ministro Guerini, per quanto fatto in Afghanistan “non solo in queste settimane, ma nel corso degli ultimi 20 anni” ribadendo “la grande professionalità di tutte le donne e gli uomini in divisa impegnati in questo come in altri scenari militari ancora attivi”

“Insieme con il Ministro abbiamo anche analizzato le conseguenze militari ed umanitarie che la questione afghana avrà su Regioni limitrofe e ribadito la necessità che l’Europa assuma un ruolo internazionale di responsabilità maggiore, attraverso la costituzione di una Difesa europea”, conclude Dieni.

