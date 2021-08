Lo ha dichiarato l'ex magistrato Luca Palamara, che ha depositato le firme per la candidatura alle elezioni suppletive per la sostituzione della deputata M5S Emanuela Del Re

(LaPresse) “Non sto sfidando nessuno. Oggi è il primo, importante traguardo. La raccolta delle firme mi ha entusiasmato perché testimonia l’interesse dei cittadini su un tema, che sta dividendo l’Italia, che è quello della giustizia. Il mio orientamento non esclude nessuno. In questo momento mi approccio in un collegio importante su un tema specifico rispetto al quale le forze di Centrodestra hanno sempre mostrato interesse e io mi metto a disposizione anche per loro”. Lo ha dichiarato l’ex magistrato Luca Palamara, che ha depositato le firme per la candidatura alle elezioni suppletive per la sostituzione della deputata M5S Emanuela Del Re, nominata rappresentante speciale Ue per il Sahel. “C’è stato interessamento della Lista Sgarbi e di altre personalità, ma quello che mi ha entusiasmato è fare questa impresa di aver raccolto le firme in un mese, solitamente deserto, come quello di agosto a Roma”, ha concluso Palamara.

