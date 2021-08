Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al 40° seminario per la formazione federalista europea in occasione dell'80° anniversario del Manifesto di Ventotene

Quanto accaduto in Afghanistan “ha messo in evidenza la scarsa capacità di incidenza dell’Unione europea, totalmente assente negli eventi. E’ indispensabile assicurare subito gli strumenti di politica estera e di difesa comune. La Nato è importante ma oggi è richiesto che l’Unione europea abbia una maggiore capacità di presenza nella politica estera e nella difesa. Questa prospettiva è importante anche per gli Stati Uniti”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al 40° seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene.

“In questi giorni appare sconcertante che da parte degli europei ci sia grande solidarietà verso gli afghani che perdono libertà e diritti, ma purché rimangano lì e non vengano qui perchè non li accoglieremmo. Questo non è all’altezza dei valori e del ruolo storico dell’Unione”. In Ue ci sono “due categorie di Paesi: i paesi piccoli e quelli che non hanno compreso di essere piccoli e lo stanno comprendendo adesso. Bisogna adeguare la sovranità, che consenta di preservarla senza che sia meramente illusoria, è la sovranità condivisa dell’Unione, che non è una rinuncia ma l’unico modo per conservarla, per affrontare i problemi globali”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al 40° seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene.

