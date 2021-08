Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'inaugurazione del Meeting 2021 di Rimini di Comunione e liberazione

(LaPresse) “La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi è un dovere, non obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra come il vaccino è lo strumento più efficace che abbiamo per difenderci e tutelare i più deboli e i più esposti ai pericoli. Un atto di amore nei loro confronti, come ha detto Papa Francesco nei giorni scorsi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell’inaugurazione del Meeting 2021 di Rimini di Comunione e liberazione. “Un virus temibile e sconosciuto ha propagato rapidamente i suoi effetti sull’uomo, sulle società e sulle economie diffondendo morte e provocando una crisi ancor più pesante delle altre di questo primo scorcio di millennio. Ci siamo scoperti più fragili di quanto credevamo. abbiamo compreso con ancora maggior chiarezza di aver bisogno del sostegno degli altri”, aggiunge il capo dello Stato.

