Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre la 42esima edizione del Meeting di Rimini quest’anno dedicata al ‘Coraggio di dire Io’, intervenendo in videocollegamento. Durante la pandemia “ci siamo scoperti più fragili di quanto credevamo – ha detto il Capo dello Stato – e abbiamo dimostrato quanto bisogno c’è della responsabilità di tutti”. Inevitabile un passaggio sulla campagna vaccinale: “La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi è un dovere, non obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra come il vaccino è lo strumento più efficace che abbiamo per difenderci e tutelare i più deboli e i più esposti ai pericoli. Un atto di amore nei loro confronti, come ha detto Papa Francesco nei giorni scorsi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell’inaugurazione del Meeting 2021 di Rimini di Comunione e liberazione. E ancora: “Il primo presupposto per la libertà sta nella coscienza delle persone”.

